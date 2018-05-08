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2018/05/08 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يحل ضيفاً على إشبيلية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("المركز الثاني" باتَ طموح ريال مدريد وهدفه الوحيد هذا الموسم) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("المركز الثاني" باتَ طموح ريال مدريد وهدفه الوحيد هذا الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).


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