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كوتشيلني يغيب لنهاية العام
2018/05/08 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تأكد غياب كوتشيلني عن كأس العالم المقبل حيث أجرى جراحة في وتر أخيل ستجعله يغيب حتى نهاية العام الحالي حسبما صرح فينجر .

فقد أكد المدرب الفرنسي على أن كوتشيلني والذي أصيب في إياب الدور نصف النهائي من مواجهة أتليتكو مدريد في الدوري الآوروبي سيغيب لنهاية العام بعدما أجرى الجراحة في وتر أخيل مما سيجعله يغيب عن كأس العالم .

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