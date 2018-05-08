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#عبد عنبتاوي - ذَكِّر حين تنفع الذكرى.. في الذكرى السَّبعين مِنَ - النكبة - الكُبرى
2018/05/08 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #عبد_عنبتاوي ذَكِّر حين تنفع الذكرى..

في الذكرى السَّبعين مِنَ " النكبة " الكُبرى:الكارِثة مُتواصِلة في الوُجود والوَعْي • بين كارثيّة المُصْطَلح وغِياب الإرادة وأُفول العقل ..!؟إذا كانت الأمور الآنيّة قد عَجِزت عن استكتابِنا، إلاَّ في سياق الضَّرورات، فإن بعض الأمور والقضايا التي تتجاوز الأبعاد الآنية ، إلى ما قبل وما بعد الراهن، تدفعنا دفعاً إلى التأمل بها وفيها، وتناوُلِها في سياق خَ......

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