2018/05/08 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_عنبتاوي ذَكِّر حين تنفع الذكرى..في الذكرى السَّبعين مِنَ " النكبة " الكُبرى:الكارِثة مُتواصِلة في الوُجود والوَعْي • بين كارثيّة المُصْطَلح وغِياب الإرادة وأُفول العقل ..!؟إذا كانت الأمور الآنيّة قد عَجِزت عن استكتابِنا، إلاَّ في سياق الضَّرورات، فإن بعض الأمور والقضايا التي تتجاوز الأبعاد الآنية ، إلى ما قبل وما بعد الراهن، تدفعنا دفعاً إلى التأمل بها وفيها، وتناوُلِها في سياق خَ......

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