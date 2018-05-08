المنافذ الحدودية: عدم صدور قرار بإيقاف المطارات والموانئ خلال الانتخابات لغاية الآن

2018/05/08 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم الثلاثاء، عدم صدور قرار بإيقاف المطارات والموانئ خلال الانتخابات "لغاية الآن".

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