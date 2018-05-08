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عمليات بغداد تؤمن جميع مناطق العاصمة استعدادا لإجراء الانتخابات
2018/05/08 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ وكالة انباء الطلبة أكدت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، تأمين جميع مناطق العاصمة بالكامل خلال فترة الانتخابات.

وقال قائد العمليات الفريق الركن جليل الربيعي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عن الخطة الامنية الخاصة بتأمين الانتخابات وحضره مراسل // وكالة انباء الطلبة//، إن ” هناك خطة متكاملة لتامين كل المراكز والاهالي في العاصمة بغداد، مؤكدا […]

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