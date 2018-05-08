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البارزاني : 30 أيلول المقبل موعدا لإجراء إنتخابات برلمان كردستان.
2018/05/08 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كشف عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في برلمان كردستان “ناظم هركي” اليوم الثلاثاء، أن رئيس حكومة الإقليم نيجرفان البارزاني حدد يوم 30 أيلول المقبل موعدا لإجراء إنتخابات برلمان كردستان.وقال “هركي” في حديث تابعته وكالة “نواة” إن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني قرر تحديد يوم 30 أيلول 2018 موعدا لإجراء إنتخابات برلمان إقليم كردستان.

وأضاف “هركي” أن الكتل البرلمانية والمفوضية ستعمل خلال الفترة المقبلة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن القرار.

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