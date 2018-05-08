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السيد عمار الحكيم: لن نسمح بتشكيل حكومة الكواليس والصفقات
2018/05/08 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

السيد عمار الحكيم: لن نسمح بتشكيل حكومة الكواليس والصفقات

تأریخ التحریر: : 2018/5/8 15:13

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