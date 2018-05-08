بغداد تفرض حظرا على شاحنات الحمل والدراجات النارية

2018/05/08 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد الثلاثاء ان خطتها الأمنية المعدة للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في الـ12 من الشهر الجاري ستدخل حيز التنفيذ اعتبار من يوم غد الأربعاء.

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن جليل الربيعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "هناك خطة متكاملة لتامين كل المراكز والأهالي"، مردفا بالقول ان "جميع مناطق بغداد مؤمنة ١٠٠ % بفترة الانتخابات".

وأضاف ان سيارات الحمل سيتم منعها من دخول العاصمة اعتبارا من يوم غد الأربعاء إضافة الى منع الدراجات النارية من التجوال، داعيا سكان بغداد الى التعاون مع القوات الأمنية.

وتابع الربيعي ان "المفوضية حددت ١٣ مركزا انتخابيا لدخول الإعلاميين"، لافتا الى ان "موضوع حظر التجوال مناط للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولغاية الان لم يرد شيء منها بهذا الخصوص".

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