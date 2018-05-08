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بالفيديو.. معصوم يستقبل سفراء العراق الجدد لدى سويسرا ورومانيا وصربيا
2018/05/08 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع استقبل رئيس الجمهورية الدكتور فؤاد معصوم في بغداد اليوم الثلاثاء سفراء العراق الجدد لدى سويسرا علاء الحيدري ولدى رومانيا محمد حكيم الربيعي ولدى صربيا فخري ال عيسى بمناسبة قرب مغادرتهم ابغداد لتسلم مهامهم الدبلوماسية الجديدة.

وأكد خلال اللقاء أهمية العلاقات المتميزة والتاريخية التي تربط العراق مع سويسرا ورومانيا وصربيا وضرورة تعزيزها وتطويرها في […]

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