واتساب يضيف ميزة جديدة لمستخدميه

2018/05/08 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة يتيح حالياً تطبيق واتسآب إمكانية تشغيل مقاطع فيديو إنستغرام وفيسبوك داخل التطبيق، بدون الحاجة للخروج من المحادثات.وتُعد الوظيفة الجديدة جزءاً من أحدث إصدار من التطبيق على نظام آي أو إس، والذي يضيف أيضاً القدرة على إضافة وإلغاء امتيازات المسؤول من المستخدمين الآخرين في دردشة جماعية، ويعطي المدراء القدرة على تعديل […]

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