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سروة عبد الواحد: حركة التغيير ليس لديها الجرأة للكشف عن مصدر دخلها
2018/05/08 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبرت النائبة “سروة عبد الواحد” اليوم الثلاثاء، أن جميع الأحزاب السياسية ومن ضمنها حركة التغيير “ليس لديها الجرأة” للكشف عن مصدر دخلها.وقالت “عبد الواحد” في حديث تابعته “نـواة” إن كل الأحزاب السياسية تتحدث عن القضاء على الفساد، لكن ولا حزب من هذه الأحزاب ومنها حركة التغيير لديها الجرأة للكشف عن مصدر دخلها.

وأضافت “عبد الواحد” في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، كنت أتمنى أن تكون لدى قيادة التغيير الجرأة لذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سروة عبد الواحد: حركة التغيير ليس لديها الجرأة للكشف عن مصدر دخلها) نشر أولاً على موقع (نواة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سروة عبد الواحد: حركة التغيير ليس لديها الجرأة للكشف عن مصدر دخلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نواة).


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