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الاتحادان العراقي والفلسطيني يتفقان على اجراء مباراة دولية لمنتخباتهما الكروية في القدس
2018/05/08 | 15:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

اتفق رئيسا الاتحادين العراقي والفلسطيني لكرة القدم , الثلاثاء , على اجراء مباراة دولية ودية بين المنتخبين تجري بينهما في القدس في الرابع من شهر آب المقبل.

وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقت وكالة /المعلومة / نسخة منه, إن “الاتحادين العراقي والفلسطيني اتفقا على اجراء مباراة ودية بين منتخباتهم في القدس وهي مباراة تحضيراً لكليهما لبطولة اسيا المزمع اقامتها في الامارات مطلع العام المقبل”.

وأكد رئيس الاتحاد العراقي عبد الخالق مسعود بحسب البيان, ان “اللقاء الذي سيجمع المنتخبين اليوم في البصرة سيكون اخوياً صادقاً نابعاً من عمق العلاقة بين البلدين تعكس مدى اهمية القدس بالنسبة لنا كعراقيين تاريخياً وروحياً”.انتهى / 25 ط

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