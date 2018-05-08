الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


كيم جونغ أون يعرب من الصين عن أمله في بناء ثقة متبادلة مع واشنطن عبر الحوار
2018/05/08 | 15:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كيم جونغ أون يعرب من الصين عن أمله في بناء ثقة متبادلة مع واشنطن عبر الحوار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيم جونغ أون يعرب من الصين عن أمله في بناء ثقة متبادلة مع واشنطن عبر الحوار) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيم جونغ أون يعرب من الصين عن أمله في بناء ثقة متبادلة مع واشنطن عبر الحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المقاطعون والمترددون للانتخابات
⋙ عمليات بغداد تعلن منع دخول عجلات الحمل وحظر سير الدراجات بدءا من الاربعاء المقبل
⋙ عمليات بغداد:لسنا بحاجة إلى الحشد لحماية الانتخابات
⋙ رئيس اللجنة الأمنية النيابية يدعو القوات الأمنية لعدم الرضوخ للضغوط والانتخاب بمحض إرادتهم
⋙ مصرفا "الشرق الأوسط" و"الموصل" يقودان بورصة العراق للتراجع
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. معصوم يستقبل سفراء العراق الجدد لدى سويسرا ورومانيا وصربيا
⋙ يوتيوب يحذف فيديوهات تشجع على الغش المدرسي
⋙ بالصور... المهندس يهيل التراب على قبر الخاقاني
الأكثر شيوعا