عدم صدور قرار بإيقاف المطارات والموانئ خلال الانتخابات

2018/05/08 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأكدت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، عدم صدور قرار من رئيس الوزراء بإيقاف العمل في المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية خلال الانتخابات "لغاية الان".ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات النيابية لاختيار أعضاء مجلس النواب لدورته الرابعة في الثاني عشر من شهر ايار الحالي.

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