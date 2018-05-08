2018/05/08 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أنهى المؤشر العام لبورصة العراق تعاملات، اليوم الثلاثاء، متراجعاً 0.46%، عند مستوى 605.39 نقطة، خاسراً 2.78 نقطة، مقارنة بمستوى إغلاق يوم الاثنين .

وتأثر أداء البورصة، بتراجع 10 أسهم، تقدمها مصرفا الشرق الأوسط والموصل بنفس النسبة البالغة 4.17%، ومصرف الخليج 3.7%، والوطنية للصناعات المعدنية 2.5%، ومصرف الاستثمار بـ2.27%.

في المقابل، ارتفع 5 أسهم، تصدرها أسماك الشرق الأوسط بـ 6.3%، تلاه مصرفا الشمال والتجاري بـ 6.25%و 2.08%، على الترتيب، وتصنيع وتسويق التمور 0.78%، وإنتاج وتسويق اللحوم بـ 0.21%.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 766.66 مليون سهم، مقابل 5.67 مليار سهم بالجلسة الماضية، كما انخفضت قيمة التداولات إلى 415.48 مليون دينار، مقابل 5 مليارات دينار بالجلسة السابقة.

وتصدر سهم الهلال الصناعية تعاملات اليوم حجماً، بتداول 179.13 مليون سهم، بينما تقدم سهم مصرف بغداد التداولات قيمةً، بـ 85.62 مليون دينار .

واستمر توجه المستثمرين الأجانب، إلى البيع ببورصة العراق بصافي بلغ 13.03 مليون دينار، بإجمالي مبيعات للأسهم بقيمة 57.55 مليون دينار، مقابل مشتريات إجمالية للأسهم بقيمة 44.52 مليون دينار.

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