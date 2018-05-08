عمليات بغداد:لسنا بحاجة إلى الحشد لحماية الانتخابات

2018/05/08 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 8 ماي 2018 - 3:03 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلن قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، الثلاثاء، ان قيادة العمليات كافية لتأمين الانتخابات ولسنا بحاجة لقوات الحشد الشعبي..وقال الربيعي خلال مؤتمر صحفي لعرض تفاصيل الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجلس النواب العراقي في بغداد: ان “القوات التابعة لقيادة عمليات بغداد كافية لتأمين الانتخابات”، مبيناً انه “لسنا بحاجة الى وجود قوات الحشد الشعبي”.واضاف انه “تقرر منع دخول عجلات الحمل الى العاصمة، بالاضافة الى منع الدراجات النارية من التجوال خلال من يوم غد الاربعاء”.واضاف الربيعي ان “موضوع حظر التجوال مناط للمفوضية ولغاية الان لم يرد شئ بخصوص الحظر”.

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