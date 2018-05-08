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مرهون يؤكد المُضيَ في الدعوى القضائيةِ ضِدَ عدد من المرشحين المتهمين بالارهاب
2018/05/08 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واشار مرهون في تصريحٍ خَصَّ بهِ الغديرَ الى اَنَ المُدانيينَ كانوا يُحَرِّضونَ على تقسيمِ العراقِ وتأجيجِ الطائفيةِ وقتلِ ابناءِ الشعبِ من خلالِ اتخاذِ وسائلِ الاعلامِ كمنبرٍ لهم لتسويقِ طائفيتِهم المَقيتةِ.

 انتهى.ر.م 

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