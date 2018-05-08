مرهون يؤكد المُضيَ في الدعوى القضائيةِ ضِدَ عدد من المرشحين المتهمين بالارهاب

2018/05/08 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشار مرهون في تصريحٍ خَصَّ بهِ الغديرَ الى اَنَ المُدانيينَ كانوا يُحَرِّضونَ على تقسيمِ العراقِ وتأجيجِ الطائفيةِ وقتلِ ابناءِ الشعبِ من خلالِ اتخاذِ وسائلِ الاعلامِ كمنبرٍ لهم لتسويقِ طائفيتِهم المَقيتةِ.انتهى.ر.م

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