تدمير مضافة لمجرمي “داعش” قرب حمرين

2018/05/08 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / ديالى…

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى , الثلاثاء, بأن القوات الأمنية دمّرت مضافة لمجرمي “داعش” قرب سلسلة جبال حمرين.

وقال المصدر لمراسل وكالة / المعلومة/ إن “قوة امنية وباسناد من الحشد الشعبي تمكنت, اليوم, من تدمير مضافة لعصابات داعش الاجرامية كانت مخبأة في احد المنازل قرب جبال حمرين بمحافظة ديالى”.

وأضاف, أن “الدواعش كانوا يستخدمون المضافتين لقصف مناطق سكنية خلال الايام الماضية”.انتهى/ 15 خ

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