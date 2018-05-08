الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


تدمير مضافة لمجرمي “داعش” قرب حمرين
2018/05/08 | 16:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / ديالى…

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى , الثلاثاء, بأن القوات الأمنية دمّرت مضافة لمجرمي “داعش” قرب سلسلة جبال حمرين.

وقال المصدر لمراسل وكالة / المعلومة/ إن “قوة امنية وباسناد من الحشد الشعبي تمكنت, اليوم, من تدمير مضافة لعصابات داعش الاجرامية كانت مخبأة في احد المنازل قرب جبال حمرين بمحافظة ديالى”.

وأضاف, أن “الدواعش كانوا يستخدمون المضافتين لقصف مناطق سكنية خلال الايام الماضية”.انتهى/ 15 خ

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2018/03/تدمير-مضافات
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير مضافة لمجرمي “داعش” قرب حمرين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير مضافة لمجرمي “داعش” قرب حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ عمليات صلاح الدين تعثر على 250 قنبرة وصواريخ ومتفجرات
⋙ المفوضية: افتتاح 656 محطة اقتراع لمشاركة ناخبي الخارج في الانتخابات
⋙ ازمة مياه "خانقة" تضرب ناحية محررة شمال ديالى
⋙ الطاقة المتجددة تغدق 10 ملايين وظيفة حول العالم
⋙ العبادي يعقد إجتماعاً مع مدراء الدوائر الزراعية في مديرية زراعة واسط
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. طلاب مدرسة ببغداد يفترشون الارض بسبب الانتخابات "
⋙ بالفيديو: اعلانات المرشحين تغزو مواقع التواصل الاجتماعي... والمبالغ المالية طائلة!
⋙ بالصور .. السيد عمار الحكيم يتوسط جماهير تيار الحكمة في خطاب الشباب والتغيير
الأكثر شيوعا