2018/05/08 | 16:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×
عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. طلاب مدرسة ببغداد يفترشون الارض بسبب الانتخابات ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..
طلاب مدرسة ببغداد يفترشون الارض بسبب الانتخابات "http://www.skypressiq.net/l/36925
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. طلاب مدرسة ببغداد يفترشون الارض بسبب الانتخابات ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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