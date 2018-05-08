2018/05/08 | 16:24

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عنوان الخبر المرسل:بالفيديو ..



طلاب مدرسة ببغداد يفترشون الارض بسبب الانتخابات "http://www.skypressiq.net/l/36925

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو .. طلاب مدرسة ببغداد يفترشون الارض بسبب الانتخابات ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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