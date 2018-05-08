2018/05/08 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ وكالة انباء الطلبة صعد الدولار، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوى منذ بداية 2018 أمام عملات منافسة مع هبوط اليورو الذي دفع التجار إلى شراء العملة الأمريكية رغم بعض المخاوف من أن تكون وتيرة صعودها أسرع من اللازم.وارتفع الدولار نحو 4.5% أمام سلة من العملات المنافسة في ثلاثة أسابيع مع تبدد التوقعات بأن تحذو بنوك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار يرتفع لأعلى مستوى له في هذا العام) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الطلبة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار يرتفع لأعلى مستوى له في هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الطلبة).