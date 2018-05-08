اعادة فتح طريق رئيسي يربط دهوك وناحية زمار

2018/05/08 | 16:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ اربيل اعادت القوات الامنية، الثلاثاء، افتتاح طريق رئيسي يربط محافظة دهوك بناحية زمار.يذكر ان قوات البيشمركة اعادت في 29 اذار 2018، فتح طريق مخمور ــ أربيل من جانب واحد.

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