2018/05/08 | 16:25

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عاجل عشرات الالاف من الشباب ينزلون للشوارع في 14 محافظة للتعريف ببرنامج قائمة الحكمة {118}

{بغداد:الفرات نيوز} نزل عشرات الالاف من الشباب ينزلون للشوارع في 14 محافظة عراقية للتعريف ببرنامج قائمة الحكمة {118} استجابة لدعوة رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم ...يتبع

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