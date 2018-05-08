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35 الف عنصر أمني لحماية العملية الانتخابية في ديالى
2018/05/08 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ديالى – واع اعلنت قيادة عمليات ديالى اليوم الثلاثاء، مشاركة (35) الف عنصر امني لحماية العملية الانتخابية في عموم مناطق المحافظة.

وقال قائد العمليات الفريق مزهر العزاوي في مؤتمر صحفي عقد في مقر شرطة المحافظة وحضرته وطالة (واع): ان “القوات الامنية ستفغرض طوقين امنيين لكل مركز انتخابي الاول يسمك من قبل الشرطة فيما يتحمل الجيش […]

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