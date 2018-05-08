2018/05/08 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديالى – واع اعلنت قيادة عمليات ديالى اليوم الثلاثاء، مشاركة (35) الف عنصر امني لحماية العملية الانتخابية في عموم مناطق المحافظة.وقال قائد العمليات الفريق مزهر العزاوي في مؤتمر صحفي عقد في مقر شرطة المحافظة وحضرته وطالة (واع): ان “القوات الامنية ستفغرض طوقين امنيين لكل مركز انتخابي الاول يسمك من قبل الشرطة فيما يتحمل الجيش […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (35 الف عنصر أمني لحماية العملية الانتخابية في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (35 الف عنصر أمني لحماية العملية الانتخابية في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).