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العراق وفلسطين يتفقان على اجراء مباراة ودية في القدس
2018/05/08 | 16:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..

اتفق رئيسا الاتحادين العراقي والفلسطيني لكرة القدم, اليوم الثلاثاء, على اجراء مباراة دولية ودية بين المنتخبين تجري بينهما في القدس تدخل في اطار تحضيرات المنتخبين لبطولة اسيا المزمع اقامتها في الامارات مطلع العام المقبل بعد استحصال موافقة الجهاز الفني للمنتخبين.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود في تصريح […]

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