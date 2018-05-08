2018/05/08 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – قناة اسيا الاخبارية..اتفق رئيسا الاتحادين العراقي والفلسطيني لكرة القدم, اليوم الثلاثاء, على اجراء مباراة دولية ودية بين المنتخبين تجري بينهما في القدس تدخل في اطار تحضيرات المنتخبين لبطولة اسيا المزمع اقامتها في الامارات مطلع العام المقبل بعد استحصال موافقة الجهاز الفني للمنتخبين.وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبدالخالق مسعود في تصريح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق وفلسطين يتفقان على اجراء مباراة ودية في القدس) نشر أولاً على موقع (قناة آسيا الإخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق وفلسطين يتفقان على اجراء مباراة ودية في القدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آسيا الإخبارية).