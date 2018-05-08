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رسالة سعودية إلى الرئيس بوتين
2018/05/08 | 16:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد " النصر" الموافق يوم غد الأربعاء، 9 أيار/ مايو.

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