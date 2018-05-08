2018/05/08 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: توقع رئيس بنك "جي.بي.مورجان" أن يقفز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات لمستوى 4% مع الارتفاع السريع لمعدل التضخم والنمو الاقتصادي الذي سيحفز الفيدرالي لزيادة سعر الفائدة بأكثر من المتوقع.

وقال "جيمي دايمون" في حوار لوكالة "بلومبرج" أمس الاثنين، إنه يعتقد أنه يمكن التعامل بسهولة مع عائد سندات الخزانة الأمريكي عند مستوى 4% "أعتقد الأشخاص يجب أن يكونوا مستعدين لذلك".

وفي نهاية الشهر الماضي ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لمستوى أعلى من 3% للمرة الأولى منذ 2014، كما شهد شهر أبريل زيادة العائد على السندات قصيرة الآجل إلى أعلى مستوى منذ 2008.

وبحلول الساعة 1:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.961%.

وأضاف "دايمون" أنه مع الانخفاض التدريجي للميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وزيادة الاقتراض فإن الولايات المتحدة ستكون بحاجة إلى التمويل بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه بالتزامن مع خفض مشتريات السندات من جانب البنوك المركزية الأخرى فإن ذلك من الممكن أن يتسبب في مزيد من التقلبات في أسعار فائدة أعلى بطريقة "لانفهمها بشكل كامل..لأن الخروج من التيسير الكمي غير مسبوق".

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