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اسـتـثـمـار بابل تعلن قرب افتتاح ( 17 ) مشـروعا اسـتـثمـاريا بكـلفة اجـمـالية تقدر بأكـثـر من  165  مليار دينار
2018/05/08 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بابل – واع اعلنت هيئة استثمار بابل اليوم الثلاثاء،  اكمال جميع الاعمال الفنية واللوجستية لافتتاح (17) مشروعا استثماريا وبكلفة 164 مليار دينار عراقي بمختلف القطاعات الاقتصادية في عموم محافظة بابل، مبينا ان هذه المشاريع ستستقطب الايدي العاملة العراقية .

وقال رئيس الهيئة الدكتور نصر حمود العنزي لوكالة الانباء العراقية (واع):  ان “هيئة استثمار بابل تعتزم […]

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