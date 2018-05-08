مفوضية الانتخابات تصدر تعليمات للمشاركين في انتخابات الخارج

2018/05/08 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 08/05/2018

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(المستقلة)… أصدرت مفوضية الانتخابات تعليمات للمشاركين في انتخابات الخارج المقرر اجراؤه يوم الخميس والجمعة المقبلين.

وادناه نص التعليمات الصادرة من مفوضية الانتخابات:

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