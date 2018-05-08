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العراق يقرر المشاركة ببطولة ألعاب القوى الآسيوية للشباب
2018/05/08 | 16:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ متابعة قرر الاتحاد العراقي لألعاب القوى، المشاركة في بطولة آسيا للشباب، والتي ستحتضنها اليابان في الشهر المقبل.

وقال طالب فيصل، رئيس الاتحاد، في تصريحات لموقع “كوورة” المتخصص بالشان الرياضي، وتابعته “الرشيد نيوز”، إن “مجلس الإدارة، أكد للاتحاد الآسيوي، مشاركته في البطولة المخصصة للشباب، الشهر المقبل باليابان، بمشاركة 12 لاعبًا، ولاعبة، لمختلف الفعاليات”.

وأشار […]

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