2018/05/08 | 16:45

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الثلاثاء 8 مايو 2018 | 04:35 مساءً

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ترامب يعلن قراره بشأن الاتفاق النووي الايراني

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن في وقت لاحق الثلاثاء قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن ترامب قد يعلن انسحابا جزئيا من الاتفاق، وأن يمضي في فرض العقوبات على إيران.

وانتقد ترامب مرارا الاتفاق الذي يهدف إلى الحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

ويأمل الأوروبيون في التوصل إلى تسوية في محاولة في لإنقاذ الاتفاق، إذ حثت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الولايات المتحدة على عدم التخلي عنه.



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