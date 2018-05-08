الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


بالصور.. العتبة العلوية المطهرة تقيم مجلس عزاء للشيخ كريم الخاقاني
2018/05/08 | 16:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

في اهم الاخبار, معرض الصور 1 دقيقة مضت التعليقات على بالصور..

العتبة العلوية المطهرة تقيم مجلس عزاء للشيخ كريم الخاقاني مغلقة 0 زيارة

2018-05-08

al-hashed.net/wp-content/uploads/2018/05/44A15F69-2B77-4707-958B-6FDDDF9FDDFF-300x160
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. العتبة العلوية المطهرة تقيم مجلس عزاء للشيخ كريم الخاقاني) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. العتبة العلوية المطهرة تقيم مجلس عزاء للشيخ كريم الخاقاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).

كامل التفاصيل في: الحشد الشعبي ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ المفوضية: افتتاح 656 محطة اقتراع لمشاركة ناخبي الخارج في الانتخابات
⋙ ازمة مياه "خانقة" تضرب ناحية محررة شمال ديالى
⋙ الطاقة المتجددة تغدق 10 ملايين وظيفة حول العالم
⋙ العبادي يعقد إجتماعاً مع مدراء الدوائر الزراعية في مديرية زراعة واسط
⋙ رويترز: ممثلو أوروبا وإيران يبحثون في بروكسل الاتفاق النووي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. طلاب مدرسة ببغداد يفترشون الارض بسبب الانتخابات "
⋙ بالفيديو: اعلانات المرشحين تغزو مواقع التواصل الاجتماعي... والمبالغ المالية طائلة!
⋙ بالصور .. السيد عمار الحكيم يتوسط جماهير تيار الحكمة في خطاب الشباب والتغيير
الأكثر شيوعا