حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل 21 جنديا تركيا

2018/05/08 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوات الدفاع الشعبي الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، عن مقتل ما لا يقل عن 21 جنديا تركيا في عمليات نفذتها ضد الجيش التركي في ليلكان وجولميرك وديرسم.

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