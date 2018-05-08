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حزب العمال الكردستاني يعلن مقتل 21 جنديا تركيا
2018/05/08 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت قوات الدفاع الشعبي الجناح المسلح لحزب العمال الكردستاني، عن مقتل ما لا يقل عن 21 جنديا تركيا في عمليات نفذتها ضد الجيش التركي في ليلكان وجولميرك وديرسم.

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