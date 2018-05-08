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بالصور .. السيد عمار الحكيم يتوسط جماهير تيار الحكمة في خطاب الشباب والتغيير
2018/05/08 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بالصور ..

السيد عمار الحكيم يتوسط جماهير تيار الحكمة في خطاب الشباب والتغيير

تأریخ التحریر: : 2018/5/8 16:30

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