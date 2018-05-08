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واع/تدمير مضافة لمجرمي
2018/05/08 | 16:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

08/05/2018 16:52:00 PM | عدد القراءات : 1

واع/ ديالى/ع.ع

أفاد مصدر امني في محافظة ديالى ,اليوم الثلاثاء, بأن القوات الأمنية دمّرت مضافة لمجرمي "داعش" قرب سلسلة جبال حمرين.

وذكر المصدر لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )إن "قوة امنية وباسناد من الحشد الشعبي تمكنت, اليوم, من تدمير مضافة لعصابات داعش الاجرامية كانت مخبأة في احد المنازل قرب جبال حمرين بمحافظة ديالى"

وأضاف, أن"الدواعش كانوا يستخدمون المضافتين لقصف مناطق سكنية خلال الايام الماضية

 

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