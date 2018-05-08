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لهذا السبب .. بلدية الموصل تستعين بجامعي القمامة
2018/05/08 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- متابعة/ وكالة انباء الطلبة على شفا حفرة في أطراف مقلب نفايات بضواحي الموصل في العراق، وضع رجالُ جمعِ النفايات أكياساً تضم جثثاً، وفتحوها كي يتمكن مُشرِفهم من تصوير البقايا، في حال أتى أحدهم ليسأل عن شخصٍ مفقود.

لكن، لا يبدو أن أحداً سيتمكَّن من التعرف على أحبّائه من صور الهاتف تلك، بالنظر إلى حالة التحلُّل […]

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