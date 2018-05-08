مقربون من الصدر يرجحون دعمه لقائمة سائرون في كلمة متلفزة مساء اليوم

2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد كشف مقربون من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، عن ظهور الصدر بكلمة متلفزة مساء اليوم، مرجحين اعلانه دعم قائمة سائرون للانتخابات البرلمانية المزمع اقامتها في 12 ايار الجاري.وقال احد المقربين من الصدر لـ”الرشيد نيوز” ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر سيوجه كلمة مهمة للشعب العراقي في الساعة 7:45 مساء […]

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