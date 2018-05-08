2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغداداعلن مركز الإعلام الأمني، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على متهم مطلوب بقضايا "إرهابية" وضبط 86 عبوة ناسفة في محافظة نينوى.واضاف رسول، "كما عثرت على 53 عبوة ناسفة محلية الصنع تعمل بالضغط و7 مساطر تفجير وسبحتي تفجير خلال تفتيش قرية المزرعة التابعة إلى قضاء تلعفر"، موضحا أن "قوات القيادة ذاتها عثرت على 13 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات داعش في مشروع الماء ضمن قرية الابزخ حيث تمت معالجتها، وعثرت أيضا ووفق معلومات استخباراية على كدس مخبأ تحت الأرض يحتوي على 86 علبة عتاد رشاشة احادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعلام الأمني يعلن القبض على "إرهابي" وضبط 86 عبوة ناسفة في نينوى) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعلام الأمني يعلن القبض على "إرهابي" وضبط 86 عبوة ناسفة في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).