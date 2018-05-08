2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

حصلت "الغد برس"، اليوم الثلاثاء، على وثائق تبين تقديم 110 منحة دراسة من الجانب الروسي الى العراق للدراسات العٌليا للحصول على شهادة الماجستير (لغير الموظفين) والدكتوراه (للموظفين وغير الموظفين).

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وافادت الوثيقة بان "استمارة القبول يجب ان تملئ في الموقع (RUSSIASTUDY) مع وضع صورة ملونة، وفي حالة عدم ملئ الحقول التي مؤشر انها الزامية، فان وزارة التعليم والعلوم الروسية سوف تلغي النظر بأوراق المرشح".واضافت ان "الوثائق المطلوبة تتطلب نسخة من جواز السفر (ان تكون النسخة واضحة للقراءة وان تحتوي على المعلومات المطلوبة لتنظيم الفيزا) على ان تكون صلاحية الجواز اكثر من (18) شهر قبل تاريخ الدخول الى الأراضي الروسية وشهادة الصحة الخاصة (International medical certificate).واشارت الى ان "الجانب الروسي طلب نسخة من المؤسسات الصحية لبلد إقامة المرشح يصادق فيها على عدم وجود ما يمنع المرشح من الناحية الصحية للدراسة في روسيا الاتحادية وقائمة بالأعمال العلمية المنشورة او ملخص الاطروحة او ما يشابه ذلك (ان وجد)، بالاضافة الى وثيقة خاصة بالمستوى التعليمي الحاصل عليه المرشح".واشترط الجانب الروسي على ان "تكون جميع الوثائق المطلوبة مترجمة الى اللغة الروسية ومصدقة من الجهات ذات العلاقة، وفي حال عدم قيام المرشح بتنفيذ احد هذه الطلبات فانه يفقد حقه بالدراسة في روسيا الاتحادية وسوف لن يتم النظر بوثائقه".

واضافت انه "سيتم تخصيص عدد من المقاعد لوزارات النفط والزراعة والدفاع (بناءً على طلب الجانب المانح) على ان يكون الترشيح وفقاً للضوابط والشروط المعتمدة في الزمالات الدراسية وان تكون الاختصاصات تتناسب مع عمل هذه الوزارات".يشار الى ان اخر موعد للتقديم هو الـ2 من حزيران المقبل.وللتقديم (اضغط هنا)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق: روسيا تقدم 110 منحة دراسية الى العراق ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق: روسيا تقدم 110 منحة دراسية الى العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).