بريطانيا متشائمة للغاية قبل إعلان ترامب بشأن إيران

2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال دبلوماسي بريطاني كبير، إن بريطانيا متشائمة للغاية قبل الإعلان المقرر أن يصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت لاحق اليوم بشأن التزام الولايات المتحدة بالاتفاق النووي مع إيران.

وسيعلن ترامب ما إذا كان سينسحب من الاتفاق النووي الإيراني.



وقال مسؤول أمريكي كبير، إنه ليس واضحا إن كانت الجهود التي بذلها الحلفاء الأوروبيون لتهدئة مخاوف ترامب ستكون كافية لإنقاذ الاتفاق أم لا.

وقال الدبلوماسي البريطاني الذي طلب عدم نشر اسمه، «للأسف نحن متشائمون للغاية قبل إعلان ترامب في وقت لاحق اليوم.



ولكن علينا أن ننتظر لنرى ما الذي سيقوله الرئيس ترامب تحديدا الليلة».

وزار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع في محاولة لإنقاذ الاتفاق قائلا، إنه واثق من إمكانية علاج أوجه القصور في الاتفاق.

وحذر الزعماء الأوروبيون من أن انسحاب ترامب سيوجه ضربة للتحالف بين دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة ويلغي سنوات من المفاوضات التي يقولون، إنها تكللت بالنجاح فيما يتعلق بوقف الطموحات النووية لدى إيران.

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