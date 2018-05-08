لاريجاني : أصوات الشّعب اللبناني شكلت ردا على الرذالة الأمريكية والصّهيونية في المنطقة

2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران

اكد رئيس مجلس الشّورى الإسلامي الايراني ، علي لاريجاني ، اليوم الثلاثاء ، أن أصوات الشّعب اللبناني في الانتخابات النّيابية الأخيرة شكّلت ردًّا على الرّذالة الامريكية والصّهيونية في المنطقة.

وذكر لاريجاني خلال جلسة مجلس الشّورى الإسلامي انه على الرّغم من العقبات والأموال الغير نظيفة التي دفعتها أمريكا وحلفائها في لبنان، إلّا ان الشّعب اللبناني الواعي ذهب إلى صناديق الاقتراع وأعلن موقفه أنّه لا لأمريكا ولا للصّهيونية ، متقدما بالتّهنئة والتبريك بهذ الانتصار الانتخابي والديمقراطي الى رئيس البرلمان اللبناني.

وأضاف لاريجاني على ترامب أن يُدرك أن الضّغوط السياسية والعسكرية على شعوب المنطقة لن تؤثّر على قرارات وأصوات الشّعوب المظلومة في المنطقة .

وأشار لاريجاني إلى وجود تيارين مهمين في المنطقة وان التّيّار الأول هو التّيّار الرجعي الذي يعتمد على الديكتاتوريين والمرتبطين بأمريكا ، وتيّار آخر هو تيّار ديمقراطي أثبت وجوده في الانتخابات اللبنانية والتّونسية وكذلك سيثبت وجوده في الانتخابات العراقية المقبلة .

وتوّجه رئيس مجلس الشّورى الإسلامي الى الرّئيس الأمريكي بالقول: "إنظر نتيجة ما فعلته الرّذالة الامريكية والصّهيونية عبر تقديم الدّعم للإرهابيين خلال السّنوات الماضية، انظر كيف كانت نتيجتها في الانتخابات النيابية اللبنانية.



وكن متأكّدًا أن نتيجة مماثلة سوف تكون بانتظار عدم الالتزام الأمريكي بالمسألة النووية؛ فالشعب الإيراني سوف يُكمل مسيرته بكل ثبات بقيادة الإمام الخامنئي الحكيمة ".

وتقدّم لاريجاني في ختام تصريحاته بالتهنئة والتبريك للشعب اللبناني العزيز بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية معربًا عن امله بنجاح البرلمان الجديد في القيام بواجباته.

المصدر : تسنيم

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