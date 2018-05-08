قرابة 100 الف عراقي يدلون بأصواتهم في تسع محافظات إيرانية

2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن رئيس هيئة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ايران حيدر الحسيني يوم الثلاثاء ان ما يقارب 100 الف من الجالية العراقية سيدلون بأصواتهم يومي العاشر، والحادي عشر من الشهر الجاري في تسع محافظات إيرانية، منوها الى ان عدد المصوتين قابل للزيادة.

وقال الحسيني في تصريح صحفي، انه يوجد 14 مركزا انتخابيا في تسع محافظات إيرانية تتواجد فيها الجالية العراقية، مبينا انه بحسب وزارة الخارجية العراقية فان قرابة 100 الف عراقي لهم حق المشاركة، والتصويت بالانتخابات.

وأضاف ان السفارة العراقية في طهران توقعت زيارة عدد المصوتين ليصل الى 130 الفا، مشيرا الى ان الجالية العراقية سيدلون بأصواتهم في 15 دولة تتصدرها ايران، والولايات المتحدة الامريكية، وتركيا.

وتابع الحسيني أن الانتخابات ستجري في يوم 12 من الشهر الجاري في العراق، واما في الخارج فانها ستجري يومي 10 و11 اذ سيدلي الناخبون من الجالية العراقية بأصواتهم، ومن ثم سيتم نقل صناديق الاقتراع من المحافظات التسع الى العراق لتتم عملية العد والفرز هناك.

يشار الى ان غالبية الجالية العراقية في ايران هم من الكورد الفيليين الذي اقدمت الحكومات العراقية المتعاقبة في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن المنصرم.



وتنافس القوائم الكوردية، والشيعية في ايران.

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