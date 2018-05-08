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مالية كوردستان تتخذ قراراً بشأن البعثات الدراسية
2018/05/08 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، قراراً بشأن أجور البعثات الدراسية للخارج.

وقالت الوزارة، في بيان لها، ان وزير المالية والاقتصاد ريباز حملان، وقع على قرار الموافقة على استمرار صرف اجور البعثات الدراسية للماجستير والدكتوراه، وذلك حسب التعليمات المالية، وقوائم اللجان المختصة بذلك.

واضافت الوزارة في بيانها ان هذا القرار جاء مع الأخذ بعين الاعتبار الاوضاع المالية التي يمر بها اقليم كوردستان.

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