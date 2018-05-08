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المفوضية تعلن تمديد فترة استلام بطاقات الناخب في عموم العراق لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ 10 من أيار الجاري
2018/05/08 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة استلام بطاقات الناخب الالكترونية في عموم العراق لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق

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