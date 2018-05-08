2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مفوضية الانتخابات تمديد فترة استلام بطاقات الناخب الالكترونية في عموم العراق لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس المقبل الموافق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية تعلن تمديد فترة استلام بطاقات الناخب في عموم العراق لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ 10 من أيار الجاري) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية تعلن تمديد فترة استلام بطاقات الناخب في عموم العراق لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الـ 10 من أيار الجاري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).