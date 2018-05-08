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اطلع على آخر تطورات فيرغسون الصحية
2018/05/08 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت صحيفة ديلي ميل الانكليزية، الحالة الصحية المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد اليكس فيرغسون، بعدما دخل في مرحلة الغيبوبة مطلع الأسبوع احالي.وأودع فيرغسون (76 عاماً) المستشفى داخل وحدة العناية المشددة بعد خضوعه لجراحة عاجلة السبت.

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