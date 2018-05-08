مانشستر يونايتد يضحي بنجميه لعيون غريزمان

2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أوضحت تقارير صحفية، ان مانشستر يونايتد قد يضحي بلاعبين في الفريق، من أجل جلب النجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى "مسرح الأحلام"، في ظل توقعات باحتدام المنافسة على نجم أتلتيكو مدريد، الذي يرغب برشلونة في ضمه أيضا.

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وذكر موقع جريدة "إكسبريس"، ان "اهتمام فريق أتلتيكو مدريد، بضم نجمي مانشستر يونايتد أندير هيريرا وأنتوني مارسيال، قد يفتح الطريق أمام انضمام نجم فريق العاصمة المدريدية أنطوان جريزمان إلى الشياطين الحمر".وأشار الموقع الإنكليزي إلى أن "مدرب مانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، يرغب في تعزيز كتيبة الفريق بغريزمان، الذي يُقدم مستوى رائعا هذا الموسم مع أتلتيكو مدريد"، مبينا أن "فريق الشياطين الحمر قد يبيع متوسط ميدان النادي هيريرا (30 مليون يورو) والمهاجم الفرنسي مارسيال (50 مليون يورو)، من أجل تمويل صفقة جريزمان في فترة الانتقالات الصيفية".في المقابل، أكد موقع "EL Gol Digital" أن أتلتيكو مدريد يرغب بشدة في الاستفادة من خدمات متوسط الميدان الإسباني أندير هيريرا، الذي لازم دكة بدلاء مانشستر يونايتد كثيرا في هذا الموسم، فيما يبدو يوفنتوس الإيطالي قريبا من خطف المهاجم أنطوني مارسيال.هذا، واعترف رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتيمو برغبة النادي الكتالوني في ضم جريزمان إلى الفريق الإسباني العملاق، كما أن مهاجم "البلوغرانا" لويس سواريز رحب بقدوم غريزمان إلى الفريق، مؤكدا أنه لاعب من الطراز العالمي.

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