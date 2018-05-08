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خافيير : يجب اقامة ممر شرفي للبطل دائما
2018/05/08 | 18:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – صرح مدرب فياريال خافيير كاييخا عن اقامة ممر شرفي لبرشلونة في مباراة الغد ضد البرسا قائلا: “اعتقد ان اقامة الممر الشرفي للبرسا هو الامر الذي يجب القيام به من أجل الفريق البطل.

هذا تقليد وجب القيام به حتى نهاية الموسم.

لكن أحياناً يتم منح الأهمية للممر أكثر من المباراة”.

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