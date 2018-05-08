دوري ابطال اوروبا: زيدان يتحدث عن إصابة رونالدو

2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعاني البرتغالي كريستيانو رونالدو من "التواء طفيف" في كاحله الأيمن، لكنه يسير مجدداً وسيكون متوافراً بنسبة "150%" لمواجهة فريقه ريال مدريد الإسباني مع ليفربول الإنكليزي في نهائي دوري ابطال اوروبا، بحسب ما أكد مدربه الفرنسي زين الدين زيدان الثلاثاء.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي "أنه التواء، لكن لا يوجد ضرر محدد على عظمة الشظية، أنه مجرد التواء وكاحله مستقر".

وكان رونالدو خرج من مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة ليل الأحد (2-2) لشعوره بإصابة في الكاحل، بعدما سجل هدف التعادل (1-1) لفريقه في الشوط الأول، وقد بدا أنه تعرض خلال تسجيل الهدف لإصابة في الكاحل الأيمن.

وعلى رغم أن رونالدو أكمل الشوط الأول، إلا أن زيدان أراحه في الثاني ودفع بماركو أسنسيو بدلاً منه.

وأضاف زيدان "مذهل ما يمتلكه هذا الشاب على وجه الخصوص، عاد إلى الملعب، مشى واستعاد أحاسيسه بعد 48 ساعة (من الاصابة).



برغم أننا لا نعرف متى سيعود إلى الفريق، إلا أن عودته بعد 48 ساعة تؤكد استثماره ورغبته الدائمة في اللعب".

وكشف زيدان أن رونالدو سيكون جاهزاً بنسبة "150 %" لمواجهة ريال مع ليفربول في 26 أيار/مايو في كييف.

ويسعى النادي الملكي إلى تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب دوري الأبطال (12 لقباً حالياً)، والتتويج بالمسابقة الأوروبية الأم للمرة الثالثة توالياً.

ونوه زيدان بالنجم المصري لليفربول محمد صلاح، متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنكليزي، والذي سجل عشرة أهداف في دوري الأبطال (تساوياً مع زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو)، مقابل 15 لرونالدو هذا الموسم.

وقال الفرنسي "صلاح قدم موسماً رائعاً وأعتقد أنه يستحق الكثير من التقدير في بلوغ ليفربول النهائي، هذا أكيد (...) لكن في نهاية المطاف، لا أحب أن اعتبر هذه المباراة (النهائية) مباراة بين كريستيانو وصلاح.



ستكون مباراة بين مدريد وليفربول، كما هي العادة، وهذا هو الأهم".

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