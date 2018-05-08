سالم الدوسري خارج قائمة فياريال قبل مواجهة برشلونة

2018/05/08 | 18:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد جزر فيسبوك تويتر أعلن المدير الفني خافيير كاليخا المدير الفني لنادي فياريال الإسباني، استبعاد اللاعب سالم الدوسري من مواجهة برشلونة التي تجمع الفريقين في الجولة الــ37 من منافسات الدوري الإسباني.

وكشف المدير الفني لنادي فياريال عن قائمة الفريق التي ستواجه برشلونة والتي خلت من تواجد اللاعب الدولي السعودي.

وكان الدوسري يأمل في السير على خطى فهد المولد، وذلك بالظهور في المباراة لتكون الظهور الأول له مع الفريق الأصفر.

وشهدت مباراة ليفانتي وليجانيس مساء أمس مشاركة اللاعب الدولي السعودي فهد المولد مع فريقه ليُسجل أول حضور سعودي في الليجا.

ولم يشارك الدوسري حتى الآن مع نادي فياريال الذي انتقل إليه معارًا من الهلال في الانتقالات الشتوية الماضية، ضمن اتفاقية هيئة الرياضة السعودية ورابطة الدوري الإسباني..





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