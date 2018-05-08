الثلاثاء 8 أيار 2018 م (22 شعبان 1439 هـ)
English | كوردى


روسيا تدعو أمريكا للامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة لرفض الاتفاق النووي مع إيران
2018/05/08 | 18:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة/ متابعة…

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف , الثلاثاء, أمريكا إلى الامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة إلى رفض الاتفاق النووي مع إيران.

وقال لافروف في تصريح تابعته وكالة / المعلومة/ “ندعو أمريكا للامتناع عن الخطوات المتهورة وعدم إفشال هذا الاتفاق”, مؤكداً ان “روسيا لا ترى أساساً للاعتبار بأن إيران تسير في طريق إنشاء القنبلة النووية”.

وأضاف أن “خطة العمل الشاملة المشتركة وضعت حواجز لا يمكن تجاوزها لإنشاء المكونات الطلوبة لإجراء تجربة الانفجار النووي”, مشدداً على أن “موسكو مستعدة للحوار حول مستقبل الاتفاق النووي بعد عام 2025 وبرنامج طهران للصواريخ والقضايا الإقليمية الأخرى، ونوه بأن باريس أخبرت موسكو بخططها حول الاتفاق الجديد الذي سيكمل خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأوضح ريابكوف, “إذا تابعنا منطق الرئيس الفرنسي فيجب على خطة العمل الشاملة المشتركة أن تبقى سارية لكننا نحتاج إلى مباحثات حول مستقبل هذه الخطة بعد 2025 والبرنامج الإيراني الصاروخي وسياسة إيران الإقليمية”, مبيناً “يمكننا مناقشة كل هذه الملفات في ظل سعي الجانب الفرنسي للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة, غير أن أصحاب هذه الأفكار والاقتراحات يجب عليهم تقديم قرارات معينة وصيغ محددة لإجراء هذا الحوار, وهذا ما لم نحصل عليه حتى الآن”.

انتهى/ 25 س

www.almaalomah.com/wp-content/uploads/2017/05/لافروف-1-696x435
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تدعو أمريكا للامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة لرفض الاتفاق النووي مع إيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تدعو أمريكا للامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة لرفض الاتفاق النووي مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ القبض على “إرهابي” وضبط 86 عبوة ناسفة في نينوى
⋙ النفط: العراق قادر على انتاج وتصدير 6 مليون برميل لولا اتفاق اوبك
⋙ القبض على مطلوب والعثور على كدس عتاد مخبأ تحت الارض في نينوى
⋙ بالفيديو.. العبادي يتفقد عوائل الشهداء في محافظة واسط
⋙ نظام Android P سيمنع التطبيقات من الوصول نشاط الشبكة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. العبادي يتفقد عوائل الشهداء في محافظة واسط
⋙ بالفيديو- "بي إم دبليو" تستعرض الفئة الثامنة كوبيه الجديدة
⋙ بالصور.. انتشار كبير للشرطة الاتحادية في قرى الحويجة استعدادا للانتخابات
الأكثر شيوعا