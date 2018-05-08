2018/05/08 | 18:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة…

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف , الثلاثاء, أمريكا إلى الامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة إلى رفض الاتفاق النووي مع إيران.

وقال لافروف في تصريح تابعته وكالة / المعلومة/ “ندعو أمريكا للامتناع عن الخطوات المتهورة وعدم إفشال هذا الاتفاق”, مؤكداً ان “روسيا لا ترى أساساً للاعتبار بأن إيران تسير في طريق إنشاء القنبلة النووية”.

وأضاف أن “خطة العمل الشاملة المشتركة وضعت حواجز لا يمكن تجاوزها لإنشاء المكونات الطلوبة لإجراء تجربة الانفجار النووي”, مشدداً على أن “موسكو مستعدة للحوار حول مستقبل الاتفاق النووي بعد عام 2025 وبرنامج طهران للصواريخ والقضايا الإقليمية الأخرى، ونوه بأن باريس أخبرت موسكو بخططها حول الاتفاق الجديد الذي سيكمل خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وأوضح ريابكوف, “إذا تابعنا منطق الرئيس الفرنسي فيجب على خطة العمل الشاملة المشتركة أن تبقى سارية لكننا نحتاج إلى مباحثات حول مستقبل هذه الخطة بعد 2025 والبرنامج الإيراني الصاروخي وسياسة إيران الإقليمية”, مبيناً “يمكننا مناقشة كل هذه الملفات في ظل سعي الجانب الفرنسي للحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة, غير أن أصحاب هذه الأفكار والاقتراحات يجب عليهم تقديم قرارات معينة وصيغ محددة لإجراء هذا الحوار, وهذا ما لم نحصل عليه حتى الآن”.



انتهى/ 25 س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تدعو أمريكا للامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة لرفض الاتفاق النووي مع إيران) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تدعو أمريكا للامتناع عن الخطوات المتهورة الهادفة لرفض الاتفاق النووي مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).