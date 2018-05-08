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كيف سترد سوريا على تهديد إسرائيل بقتل الأسد
2018/05/08 | 18:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الخبير الاستراتيجي العميد علي مقصود إن تصريح وزير الطاقة الإسرائيلي حول قتل الرئيس السوري بشار الأسد يجب أن يتم التعامل معه من قبل الأمم المتحدة على أنه عدوان صارخ يمس رجل دولة لها سيادة، مطالبا بتقديم الوزير الإسرائيلي إلى المحاكم الجنائية لأنه أكثر جرما من ارتكاب جريمة القتل.

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